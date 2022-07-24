«Орландо» подписал двусторонний контракт с Адмиралом Скофилдом

подписал новый двусторонний контракт с легким форвардом (25 лет, 196 см).

В прошлом сезоне Скофилд сыграл за «Мэджик» 38 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и 2,3 подбора за 12,3 минуты на площадке.

Скофилд пришел в «Орландо» 17 декабря, подписав контракт на 10 дней, затем 27 декабря подписал с командой второе 10-дневное соглашение, а 6 января заключил двусторонний контракт.

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