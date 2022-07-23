Сын Эрика Споэльстры излечился от рака

Сын главного тренера излечился от рака.

Об этом рассказала супруга 51-летнего тренера Никки.

«На следующий день после четвертого дня рождения нашему сыну сделали неожиданную операцию. Инвагинация.

В процессе у него обнаружили опухоль. «Доброкачественная», – подумала я про себя. Она должна быть доброкачественной.

Через неделю ему поставили диагноз «лимфома Беркитта». В последующие дни, недели и месяцы он проходил химиотерапию.

Вчера наш старший сын позвонил в колокольчик в раковом корпусе больницы Никлауса, и я чувствую огромную благодарность. Ремиссия.

Он был и продолжает оставаться таким смелым. Он продолжает радоваться», – написала Никки в инстаграме.

По ходу прошлого сезона Споэльстра пропустил один матч регулярки. В клубе заявили, что это связано с медицинской процедурой, которую предстояло перенести одному из двух сыновей тренера.

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