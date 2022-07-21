Женская НБА. «Вашингтон» – «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» против «Атланты»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Вашингтон» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» дома сыграет против «Атланты».

«Лас-Вегас» на домашней арене встретится с «Индианой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ВашингтонНью-Йорк

21 июля. 18:30

Лос-Анджелес – Атланта

21 июля. 22:30

Лас-Вегас – Индиана

22 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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