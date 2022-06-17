Яка Лакович возглавил «Гран-Канарию»

Испанская объявила о назначении на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на два года.

43-летний специалист перешел из немецкого «Ульма», которым он руководил с 2019 года. До этого словенец работал ассистентом в «Ховентуде» и «Бильбао».

Лакович хорошо знает испанский чемпионат, так как провел пять сезонов за «Барселону» (2006-2011), выиграв титул чемпиона Евролиги и два титула ACB.

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