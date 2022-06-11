Женская НБА. «Коннектикут» примет «Чикаго», «Даллас» – «Сиэтл» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись два матча.

«Коннектикут» на своей площадке обыграл «Индиану», «Вашингтон» дома победил «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Нью-Йорк

11 июня. 2.00

Коннектикут – Чикаго

11 июня. 2.00

Даллас – Сиэтл

11 июня. 3.00

МиннесотаВашингтон

11 июня. 3.00

Финикс – Атланта

11 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные