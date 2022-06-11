Женская НБА. «Коннектикут» примет «Чикаго», «Даллас» – «Сиэтл» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись два матча.

«Коннектикут» на своей площадке обыграл «Индиану», «Вашингтон» дома победил .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Нью-Йорк

11 июня. 2.00

Коннектикут – Чикаго

11 июня. 2.00

Даллас –

11 июня. 3.00

–

11 июня. 3.00

– Атланта

11 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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