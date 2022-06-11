Женская НБА. «Коннектикут» примет «Чикаго», «Даллас» – «Сиэтл» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись два матча.
«Коннектикут» на своей площадке обыграл «Индиану», «Вашингтон» дома победил «Чикаго».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Нью-Йорк
11 июня. 2.00
Коннектикут – Чикаго
11 июня. 2.00
Даллас – Сиэтл
11 июня. 3.00
Миннесота – Вашингтон
11 июня. 3.00
Финикс – Атланта
11 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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