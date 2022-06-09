Невен Спахия покинул пост главного тренера «Басконии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Невен Спахия Битси Баскония чемпионат Испании Жоан Пеньярройя Баскетбол

Хорватский специалист Невен Спахия официально покинул пост главного тренера «Басконии». Как сообщалось ранее, команду возглавит Жоан Пеньярройя.

59-летний Спахия был назначен главным тренером «Басконии» в ноябре прошлого года после увольнения Душко Ивановича. Под его руководством команда показала результат 27-26 по всем турнирам, где участвовала.

«Баскония» едва не попала в плей-офф Евролиги, заняв девятое место с результатом 12-16. В чемпионате Испании команда дошла до полуфинала, где уступила «Реалу» – 0-3.

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