Невен Спахия покинул пост главного тренера «Басконии»

Хорватский специалист Невен Спахия официально покинул пост главного тренера . Как сообщалось ранее, команду возглавит Жоан Пеньярройя.

59-летний Спахия был назначен главным тренером «Басконии» в ноябре прошлого года после увольнения Душко Ивановича. Под его руководством команда показала результат 27-26 по всем турнирам, где участвовала.

«Баскония» едва не попала в плей-офф , заняв девятое место с результатом 12-16. В чемпионате Испании команда дошла до полуфинала, где уступила «Реалу» – 0-3.

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