Макс Струс – об отмененном трехочковом: «Спасибо, что снова меня разозлили»

Атакующий защитник «Майами» Макс Струс до сих пор не может поверить, что судьи отменили его трехочковый в третьей четверти седьмого матча финальной серии Востока против «Бостона» (96:100, 3-4).

«Спасибо, что снова меня разозлили, напомнив об этом эпизоде.

Даже после просмотра видео я не понимаю, что произошло. Говорят, что есть какое-то правило, исключающее человеческую ошибку во время игры, но человеческая ошибка привела к ошибке после просмотра повтора. Так что я не знаю. Надеюсь, меня не оштрафуют.

Конечно, я недоволен, но ничего не поделаешь. Это определенно изменило игру и ее динамику», – сказал Струс.

Струс забросил из-за дуги при счете 51:56 в начале третьей четверти. Через несколько минут арбитры приняли решение отменить попадание после подсказки специалиста по повторам, который работает в специальном офисе в городе Секокус, штат Нью-Джерси.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики