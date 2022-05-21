Чарльз Баркли: «Крис Пол везде добивался успеха, у него безупречное резюме»

Легендарный игрок НБА, эксперт TNT Чарльз Баркли поддержал разыгрывающего «Финикса» , который в нынешнем сезоне вылетел вместе с командой во втором раунде плей-офф и к 37 годам остается без чемпионских титулов.

«Просить 38-летнего человека тащить команду на данном этапе его карьеры... Вспомните, Мэджик взял на себя и позаботился о Кариме, Паркер и Джинобили сделали то же самое с Тимом Данканом, потом Кавай. Несправедливо просить от возрастного игрока, чтобы он был тем, кем был 5 или 10 лет назад.

Крис со своими габаритами играет на позиции первого номера, и он является лучшим лидером из всех, что я видел в НБА. Просто подумайте, он выигрывал со всеми командами, за которые играл, если вы не можете оценить это, то ничего не понимаете в баскетболе как болельщик. Победы преследуют Криса повсюду. Когда у «Голден Стэйт» была практически непобедимая команда, кто вел в серии с ними 3-2 до момента, как получил травму? У него безупречное резюме», – заявил Баркли.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали