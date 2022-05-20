Маркус Смарт: «Мы не можем позволить опозорить нас на домашней площадке»

Разыгрывающий прокомментировал слова форварда «Майами» , который заявил, что «Селтикс» опозорили «Хит» во втором матче финальной серии Восточной конференции (127:102, 1-1).

«Они опозорили нас в первом матче, когда отыгрались и совершили рывок 22:2. Это было позором для нас, особенно наша игра в защите.

Мы ожидаем, что в третьем матче они выйдут настроенными. Они выйдут более агрессивными. Но вместе с тем я ожидаю, что наши парни повторят то, что сделали сегодня. Мы не можем позволить опозорить нас на домашней площадке», – сказал Смарт.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете