Маркус Смарт: «Мы не можем позволить опозорить нас на домашней площадке»

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал слова форварда «Майами» Джимми Батлера, который заявил, что «Селтикс» опозорили «Хит» во втором матче финальной серии Восточной конференции (127:102, 1-1).
«Они опозорили нас в первом матче, когда отыгрались и совершили рывок 22:2. Это было позором для нас, особенно наша игра в защите.
Мы ожидаем, что в третьем матче они выйдут настроенными. Они выйдут более агрессивными. Но вместе с тем я ожидаю, что наши парни повторят то, что сделали сегодня. Мы не можем позволить опозорить нас на домашней площадке», – сказал Смарт.
«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете