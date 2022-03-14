Велимир Перасович: «Состав «Нижнего Новгорода» не претерпел значительных изменений»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Предстоящий матч крайне важен для нас в турнирном плане.

В отличие от остальных клубов-участников Единой лиги ВТБ, состав «Нижнего Новгорода» не претерпел значительных изменений по сравнению с первой частью сезона. Они сохранили игровую структуру, в чем их неоспоримое преимущество. Команда Зорана Лукича хорошо организована, проповедует жесткий и дисциплинированный баскетбол.

Считаю, что матч в станет для нас одним из самых тяжелых на данном отрезке чемпионата», – считает Перасович.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали