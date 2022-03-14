Велимир Перасович: «Состав «Нижнего Новгорода» не претерпел значительных изменений»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Предстоящий матч крайне важен для нас в турнирном плане.
В отличие от остальных клубов-участников Единой лиги ВТБ, состав «Нижнего Новгорода» не претерпел значительных изменений по сравнению с первой частью сезона. Они сохранили игровую структуру, в чем их неоспоримое преимущество. Команда Зорана Лукича хорошо организована, проповедует жесткий и дисциплинированный баскетбол.
Считаю, что матч в Нижнем Новгороде станет для нас одним из самых тяжелых на данном отрезке чемпионата», – считает Перасович.
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