Шакил О’Нил – о сопернике в детстве: «Он был белым и любил Лэрри Берда, а я любил Мэджика»

Легендарный центровой Шакил О’Нил рассказал, что в детстве был поклонником и соперничал с белым парнем, которому нравился .

«В школе у меня были проблемы из-за того, что я пытался быть похожим на Доктора Джея, а отец сказал: «Нет, ты должен быть бигменом». И вот появляется еще один бигмен с ростом 206 сантиметров, яркий, хип-хоп и со стилем – Мэджик Джонсон. Я хотел быть похожим на Мэджика Джонсона.

Хочу поблагодарить еще одного парня Митча Райлза. Мы в детстве вместе играли в Германии. Он был белым и любил Лэрри Берда, а я любил Мэджика, и мы каждый день играли серию из семи матчей. Мы дрались», – рассказал Шак.

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