Барак Обама стал стратегическим партнером подразделения НБА в Африке

Бывший президент США Барак Обама стал стратегическим партнером нового подразделения НБА в Африке, сообщает официальный сайт лиги.

В рамках соглашения Обаме будет принадлежать миноритарный пакет акций компании NBA Africa. «Президент поможет лиге в реализации программ и партнерских отношений, которые поддерживают гендерное равенство и экономическую интеграцию», – говорится в заявлении.

«В Африке баскетбол может способствовать расширению возможностей, прав, благополучия и равенства на всем континенте. Как президент и основатель фонда я поставил перед собой задачу привлечь молодых людей из Африки. Все потому, что в Африке самый высокий процент молодежи в мире. И это новое поколение готово к позитивным преобразованиям», – говорит Обама в своем видеообращении.

В мае этого года НБА официально сформировала подразделение НБА Африка для управления своими предприятиями на континенте, включая Баскетбольную африканскую лигу (BAL). В том же месяце лига провела свой первый сезон, победителем которого стал египетский клуб «Замалек».

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