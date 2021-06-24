Евробаскет-2021. Женщины. Россия обыграла Испанию и прошла в квалификацию чемпионата мира-2022

Сегодня в Испании прошли два матча турнира за 5-8-е места женского Евробаскета-2021.

Сборная России обыграла команду Испании (78:74) и прошла в квалификацию чемпионата мира-2022. Швеция уступила Боснии и Герцеговине (63:82).

Евробаскет-2021

Испания

За 5-8-е места

Швеция – Босния и Герцеговина – 63:82 (10:25, 21:30, 19:11, 13:16)

ШВЕЦИЯ: Эльдебринк (14 + 5 передач), Лойд (13).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Джонс (34 +19 подборов), Бабич (17 + 7 передач).

26 июня. 13:00

ИСПАНИЯ: Касорла (19), Ндур, Родригес (обе – 15), Каррера (11).

РОССИЯ: Мусина (20 + 9 подборов), Левченко (15 + 9 передач), Вадеева (14 + 10 подборов), Глонти (11 + 6 подборов), Шилова (9), Комарова (6), Курильчук (3), Голдырева, Штанько, Огун.

26 июня. 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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