Евробаскет-2021. Женщины. Россия обыграла Испанию и прошла в квалификацию чемпионата мира-2022

Сегодня в Испании прошли два матча турнира за 5-8-е места женского Евробаскета-2021.
Сборная России обыграла команду Испании (78:74) и прошла в квалификацию чемпионата мира-2022. Швеция уступила Боснии и Герцеговине (63:82).
Евробаскет-2021
Испания
За 5-8-е места
Швеция – Босния и Герцеговина – 63:82 (10:25, 21:30, 19:11, 13:16)
ШВЕЦИЯ: Эльдебринк (14 + 5 передач), Лойд (13).
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Джонс (34 +19 подборов), Бабич (17 + 7 передач).
26 июня. 13:00
Испания – Россия – 74:78 (17:12, 16:18, 14:19, 27:29)
ИСПАНИЯ: Касорла (19), Ндур, Родригес (обе – 15), Каррера (11).
РОССИЯ: Мусина (20 + 9 подборов), Левченко (15 + 9 передач), Вадеева (14 + 10 подборов), Глонти (11 + 6 подборов), Шилова (9), Комарова (6), Курильчук (3), Голдырева, Штанько, Огун.
26 июня. 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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