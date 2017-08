Стив Нэш о Дональде Трампе: «Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок»

Бывшая звезда НБА Стив Нэш сделал критическое замечание в адрес президента США Дональда Трампа, который упомянул о своем винном заводе, обсуждая события в Шарлотсвилле.

«Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок. Это многое говорит о человеке», – написал Нэш в своем твиттере.

Trump touts his winery while discussing Charlottesville: «I own one of the largest wineries in the United States» https://t.co/jQ6Ol8yAPE