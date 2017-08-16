Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    Стив Нэш о Дональде Трампе: «Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок»

    Теги Стив Нэш НБА Дональд Трамп

    Бывшая звезда НБА Стив Нэш сделал критическое замечание в адрес президента США Дональда Трампа, который упомянул о своем винном заводе, обсуждая события в Шарлотсвилле.

    «Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок. Это многое говорит о человеке», – написал Нэш в своем твиттере.

    Напомним, что 11 августа в городе Шарлотсвил (штат Вирджиния) прошло факельное шествие ультраправых движений в США, а 12 августа автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции Unite the Right («Правые, объединяйтесь»). Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы.

    Президент США Дональд Трамп в первых заявлениях о событиях в Шарлотсвилле осудил насилие в целом без какой-либо конкретики. Позже он назвал«Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться