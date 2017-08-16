Стив Нэш о Дональде Трампе: «Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок»

Бывшая звезда НБА Стив Нэш сделал критическое замечание в адрес президента США Дональда Трампа, который упомянул о своем винном заводе, обсуждая события в Шарлотсвилле.

«Сначала он защищает сторонников превосходства белой расы, а потом толкает свой дерьмовый виноградный сок. Это многое говорит о человеке», – написал Нэш в своем твиттере.

Trump touts his winery while discussing Charlottesville: «I own one of the largest wineries in the United States» https://t.co/jQ6Ol8yAPE — CNN Politics (@CNNPolitics) 15 августа 2017 г.

Напомним, что 11 августа в городе Шарлотсвил (штат Вирджиния) прошло факельное шествие ультраправых движений в США, а 12 августа автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции Unite the Right («Правые, объединяйтесь»). Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы.

Президент США Дональд Трамп в первых заявлениях о событиях в Шарлотсвилле осудил насилие в целом без какой-либо конкретики. Позже он назвал«Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».