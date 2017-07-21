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    Стив Нэш: «Мне больше не интересно играть в баскетбол»

    Теги Стив Нэш НБА

    Двукратный MVP лиги Стив Нэш признался, что не играет в баскетбол, потому что ему это больше не интересно.

    «Если я окажусь где-то, где мяч выкатится ко мне, я брошу его в кольцо, но я никогда не отправлюсь куда-то с этой целью. Мне это больше не интересно.

    Я по-прежнему люблю баскетбол, люблю быть частью его, но я слежу за ним по-своему», – цитирует знаменитого разыгрывающего The Bleacher Report.

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