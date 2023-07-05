Дарья Джеджула не уведомляла федерацию бадминтона России о намерении выступать за сборную Сирии

Бадминтонистка Дарья Джеджула не уведомляла НФБР о намерении выступать на Панарабских играх.

Об этом заявили в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.

Джеджула значится в заявке на турнир в составе сборной Сирии. В профиле у нее изменено имя и дата рождения.

«Информация об участии российской спортсменки в Панарабских играх получена НФБР из открытых источников. Дата рождения и международное написание фамилии спортсменки на сайте Игр изменены по сравнению с настоящими.

В НФБР никаких заявлений от нее не поступало. Руководство сборной также уведомлено не было.

Информация в настоящий момент проверяется по всем линиям – местной федерации, спортшколы, тренеров», – заявили в пресс-службе.

Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии