Дарья Джеджула не уведомляла федерацию бадминтона России о намерении выступать за сборную Сирии

Теги сборная России жен НФБР ТАСС Панарабские игры Дарья Джеджула Бадминтон

Бадминтонистка Дарья Джеджула не уведомляла НФБР о намерении выступать на Панарабских играх.

Об этом заявили в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России. 

Джеджула значится в заявке на турнир в составе сборной Сирии. В профиле у нее изменено имя и дата рождения. 

«Информация об участии российской спортсменки в Панарабских играх получена НФБР из открытых источников. Дата рождения и международное написание фамилии спортсменки на сайте Игр изменены по сравнению с настоящими.

В НФБР никаких заявлений от нее не поступало. Руководство сборной также уведомлено не было.

Информация в настоящий момент проверяется по всем линиям – местной федерации, спортшколы, тренеров», – заявили в пресс-службе. 

Пять российских спортсменок с измененными именами заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

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