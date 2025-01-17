Глава Федерации бадминтона России о нейтральном статусе: «Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну. Получается, нужно жить за границей?»

Глава Федерации бадминтона России Антропов высказался о нейтральном статусе.

– Прежде всего, как у вас обстоит дело с допуском до международных соревнований? Помню новости, что россиян допустили в нейтральном статусе.

– У нас произошло приостановление этой процедуры по образу и подобию Олимпийского комитета России. То есть россиян допустили, но в связи с принятием в состав членов федерации новых территорий это решение не реализовали. Хотя я объяснял коллегам не раз, что есть законодательство, по которому мы не можем не принять их в состав федерации: ну просто по Конституции РФ эти регионы – часть России.

При этом россиян в целом готовы допустить в нейтральном статусе. Но для меня много чего в этом непонятного – что это такое, какие условия? Толком это объяснить не смогли. Мы ждем в апреле конференцию международной федерации, на которой будет избран новый президент, будет новый совет. Получается, разговаривать не с кем. Мы в состоянии ожидания.

При этом нас слушают, никто нас не изгоняет. Я до апреля вице-президент Европейской конфедерации бадминтона, и вся информация с совещаний до меня доводится. Мы в строю, все документы получаем. Тем более международная федерация здорово развивается, на Олимпиаде в Париже получили очень хорошие цифры по билетам, просмотрам в интернете и на телевидении. Количество занимающихся растет, мы у себя стараемся соответствовать.

– Но вы не против нейтрального статуса в целом? А то у нас разные люди федерации возглавляют.

– Я не люблю непонятные и нечестные нюансы. Для меня до сих пор непонятно, что такое нейтральный статус. Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну, быть нейтральными. Но они тренируются здесь за государственный счет, а на чемпионатах России все равно поднимается флаг. Получается, нужно жить за границей?

– Пловцы спокойно отбирались через чемпионат России.

– Должны быть четко прописанные критерии. Спел человек гимн на чемпионате России – все, он уже не нейтрален? В целом я не против идеи участия в международных стартах – люди ведь ради этого тренируются. Но они тренируются в том числе ради региона, федерации, страны.

Насколько я знаю, в международной федерации готовы нас видеть, просто хотят согласовать все это с МОК, чтобы условия устроили всех. Конечно, нужно обсуждать и договариваться. Но эти последние три года в период отстранения для нас точно не прошли зря, – сказал Андрей Антропов .