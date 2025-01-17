  • Спортс
  • Бадминтон
  • Новости
  • Глава Федерации бадминтона России о нейтральном статусе: «Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну. Получается, нужно жить за границей?»
0

Глава Федерации бадминтона России о нейтральном статусе: «Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну. Получается, нужно жить за границей?»

Глава Федерации бадминтона России Антропов высказался о нейтральном статусе.

– Прежде всего, как у вас обстоит дело с допуском до международных соревнований? Помню новости, что россиян допустили в нейтральном статусе.

– У нас произошло приостановление этой процедуры по образу и подобию Олимпийского комитета России. То есть россиян допустили, но в связи с принятием в состав членов федерации новых территорий это решение не реализовали. Хотя я объяснял коллегам не раз, что есть законодательство, по которому мы не можем не принять их в состав федерации: ну просто по Конституции РФ эти регионы – часть России.

При этом россиян в целом готовы допустить в нейтральном статусе. Но для меня много чего в этом непонятного – что это такое, какие условия? Толком это объяснить не смогли. Мы ждем в апреле конференцию международной федерации, на которой будет избран новый президент, будет новый совет. Получается, разговаривать не с кем. Мы в состоянии ожидания.

При этом нас слушают, никто нас не изгоняет. Я до апреля вице-президент Европейской конфедерации бадминтона, и вся информация с совещаний до меня доводится. Мы в строю, все документы получаем. Тем более международная федерация здорово развивается, на Олимпиаде в Париже получили очень хорошие цифры по билетам, просмотрам в интернете и на телевидении. Количество занимающихся растет, мы у себя стараемся соответствовать.

– Но вы не против нейтрального статуса в целом? А то у нас разные люди федерации возглавляют.

– Я не люблю непонятные и нечестные нюансы. Для меня до сих пор непонятно, что такое нейтральный статус. Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну, быть нейтральными. Но они тренируются здесь за государственный счет, а на чемпионатах России все равно поднимается флаг. Получается, нужно жить за границей?

– Пловцы спокойно отбирались через чемпионат России.

– Должны быть четко прописанные критерии. Спел человек гимн на чемпионате России – все, он уже не нейтрален? В целом я не против идеи участия в международных стартах – люди ведь ради этого тренируются. Но они тренируются в том числе ради региона, федерации, страны.

Насколько я знаю, в международной федерации готовы нас видеть, просто хотят согласовать все это с МОК, чтобы условия устроили всех. Конечно, нужно обсуждать и договариваться. Но эти последние три года в период отстранения для нас точно не прошли зря, – сказал Андрей Антропов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАндрей Антропов
logoсборная России
logoBWF
НФБР
сборная России жен
отстранение и возвращение России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Бадминтон в Telegram
Материалы по теме
Бадминтон. Игры БРИКС. Сирант и Косецкая победили в одиночных разрядах, Степаков и Давлетова взяли золото в смешанных парах, другие результаты
16 июня 2024, 18:10
Всемирная федерация бадминтона продлила приостановку членства национальной федерации России
27 апреля 2024, 10:34
Всемирная федерация бадминтона приостановила членство федерации России из-за включения представительств новых регионов
330 ноября 2023, 12:03
Рекомендуем
Главные новости
Менеджера сборной Индонезии по бадминтону обокрали на 53 тысячи евро во время Олимпиады
37 августа 2024, 13:05
Олимпиада-2024. Бадминтон. Датчанин Виктор Аксельсен победил в одиночном разряде
5 августа 2024, 15:20
Олимпиада-2024. Бадминтон. Кореянка Ан Се Ен победила в одиночном разряде
15 августа 2024, 10:01
Олимпиада-2024. Бадминтон. Ли Ян и Ван Чи-Лин из Тайваня победили в парном разряде
4 августа 2024, 15:50
Олимпиада-2024. Бадминтон. Китаянки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань взяли золото в парном разряде
3 августа 2024, 15:12
Бадминтон. Игры БРИКС. Сирант и Косецкая победили в одиночных разрядах, Степаков и Давлетова взяли золото в смешанных парах, другие результаты
16 июня 2024, 18:10
Всемирная федерация бадминтона продлила приостановку членства национальной федерации России
27 апреля 2024, 10:34
Всемирная федерация бадминтона приостановила членство федерации России из-за включения представительств новых регионов
330 ноября 2023, 12:03
Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
1329 августа 2023, 13:34
Дарья Джеджула не уведомляла федерацию бадминтона России о намерении выступать за сборную Сирии
5 июля 2023, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпиада-2020. Бадминтон. Индонезийки Полий и Рахаю победили в женском парном турнире
2 августа 2021, 06:02
Олимпиада-2020. Бадминтон. Сирант обыграл Крауша на групповом этапе
27 июля 2021, 02:21
Трехкратный призер Олимпийских игр по бадминтону Ли завершил спортивную карьеру из-за опасности рецидива онкологического заболевания
13 июня 2019, 09:31
Майорова стала тренером года по версии Европейской конфедерации бадминтона
29 апреля 2019, 09:18
Определен состав сборной России на чемпионат мира
25 июля 2018, 12:15
Малайзийские бадминтонисты дисквалифицированы на 15 и 20 лет за договорные матчи
2 мая 2018, 20:00
Чемпионат Европы. Иванов и Созонов взяли бронзу в парном разряде
29 апреля 2018, 19:17
Российская бадминтонистка Косецкая завоевала серебро чемпионата Европы
29 апреля 2018, 12:58
Вице-президент Европейской конфедерации бадминтона Антропов переизбран на свой пост
14 апреля 2018, 18:37
Бронзовый призер Игр-2012 по бадминтону Чон Чжэ Сон скончался в возрасте 35 лет
9 марта 2018, 07:33
Рекомендуем