Бадминтон. Игры БРИКС. Сирант и Косецкая победили в одиночных разрядах, Степаков и Давлетова взяли золото в смешанных парах, другие результаты
Российские бадминтонисты завоевали пять золотых медалей на Играх БРИКС.
Сергей Сирант стал победителем турнира в мужском одиночном разряде, обыграв в финале Артура Печенкина (2-0).
В женском одиночном разряде Евгения Косецкая победила Марию Голубеву (2-1).
В парном разряде у мужчин победу одержали Глеб Степаков и Печенкин, переигравшие Сиранта и Павла Монича со счетом 2-0.
У женщин в паре Алина Давлетова и Косецкая в решающей встрече победили Дарью Харлампович и Галину Лисочкину (2-1).
В смешанном парном разряде Степаков и Давлетова обыграли Владислава Добычкина и Голубеву (2-0).