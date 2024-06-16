Бадминтон. Игры БРИКС. Сирант и Косецкая победили в одиночных разрядах, Степаков и Давлетова взяли золото в смешанных парах, другие результаты

Российские бадминтонисты завоевали пять золотых медалей на Играх БРИКС.

Сергей Сирант стал победителем турнира в мужском одиночном разряде, обыграв в финале Артура Печенкина (2-0).

В женском одиночном разряде Евгения Косецкая победила Марию Голубеву (2-1).

В парном разряде у мужчин победу одержали Глеб Степаков и Печенкин, переигравшие Сиранта и Павла Монича со счетом 2-0.

У женщин в паре Алина Давлетова и Косецкая в решающей встрече победили Дарью Харлампович и Галину Лисочкину (2-1).

В смешанном парном разряде Степаков и Давлетова обыграли Владислава Добычкина и Голубеву (2-0).