Бадминтон. Игры БРИКС. Сирант и Косецкая победили в одиночных разрядах, Степаков и Давлетова взяли золото в смешанных парах, другие результаты

Теги результаты сборная России сборная России жен Алина Давлетова Евгения Косецкая Сергей Сирант Игры БРИКС Бадминтон

Российские бадминтонисты завоевали пять золотых медалей на Играх БРИКС.

Сергей Сирант стал победителем турнира в мужском одиночном разряде, обыграв в финале Артура Печенкина (2-0).

В женском одиночном разряде Евгения Косецкая победила Марию Голубеву (2-1).

В парном разряде у мужчин победу одержали Глеб Степаков и Печенкин, переигравшие Сиранта и Павла Монича со счетом 2-0.

У женщин в паре Алина Давлетова и Косецкая в решающей встрече победили Дарью Харлампович и Галину Лисочкину (2-1).

В смешанном парном разряде Степаков и Давлетова обыграли Владислава Добычкина и Голубеву (2-0).

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