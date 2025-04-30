Ни один российский бадминтонист не подал заявку на нейтральный статус
Никто из российских бадминтонистов не подал заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных турнирах.
С 16 по 27 июля в Германии пройдет Всемирная летняя универсиада, в программу которой входят в том числе соревнования по бадминтону.
«Российские бадминтонисты не выступят на Универсиаде в Германии из‑за отсутствия нейтральных статусов. Нейтральный статус приобретается атлетом индивидуально в соответствии с самим статусом. Все наши спортсмены на собраниях и по информации в интернете были уведомлены об этой возможности. Заявок от желающих в федерацию не поступило», – сообщили в пресс‑службе Национальной федерации бадминтона России (НФБР).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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