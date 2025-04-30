11

Ни один российский бадминтонист не подал заявку на нейтральный статус

Никто из российских бадминтонистов не подал заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных турнирах.

С 16 по 27 июля в Германии пройдет Всемирная летняя универсиада, в программу которой входят в том числе соревнования по бадминтону.

«Российские бадминтонисты не выступят на Универсиаде в Германии из‑за отсутствия нейтральных статусов. Нейтральный статус приобретается атлетом индивидуально в соответствии с самим статусом. Все наши спортсмены на собраниях и по информации в интернете были уведомлены об этой возможности. Заявок от желающих в федерацию не поступило», – сообщили в пресс‑службе Национальной федерации бадминтона России (НФБР).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
сборная России жен
НФБР
logoУниверсиада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Бадминтон в Telegram
Материалы по теме
Федерация гимнастики России: «Участие сборных по спортивной и художественной гимнастике в Универсиаде в настоящее время не представляется возможным»
1вчера, 08:37
Российские стрелки из лука планируют выступить на летней Универсиаде 2025 года в Германии
27 апреля, 09:56
18 российских гребцов вошли в расширенный список для участия в Универсиаде-2025
26 апреля, 10:45
Главные новости
Глава Федерации бадминтона России о нейтральном статусе: «Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну. Получается, нужно жить за границей?»
917 января, 09:07
Менеджера сборной Индонезии по бадминтону обокрали на 53 тысячи евро во время Олимпиады
37 августа 2024, 13:05
Олимпиада-2024. Бадминтон. Датчанин Виктор Аксельсен победил в одиночном разряде
5 августа 2024, 15:20
Олимпиада-2024. Бадминтон. Кореянка Ан Се Ен победила в одиночном разряде
15 августа 2024, 10:01
Олимпиада-2024. Бадминтон. Ли Ян и Ван Чи-Лин из Тайваня победили в парном разряде
4 августа 2024, 15:50
Олимпиада-2024. Бадминтон. Китаянки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань взяли золото в парном разряде
3 августа 2024, 15:12
Бадминтон. Игры БРИКС. Сирант и Косецкая победили в одиночных разрядах, Степаков и Давлетова взяли золото в смешанных парах, другие результаты
16 июня 2024, 18:10
Всемирная федерация бадминтона продлила приостановку членства национальной федерации России
27 апреля 2024, 10:34
Всемирная федерация бадминтона приостановила членство федерации России из-за включения представительств новых регионов
330 ноября 2023, 12:03
Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
1329 августа 2023, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпиада-2020. Бадминтон. Индонезийки Полий и Рахаю победили в женском парном турнире
2 августа 2021, 06:02
Олимпиада-2020. Бадминтон. Сирант обыграл Крауша на групповом этапе
27 июля 2021, 02:21
Трехкратный призер Олимпийских игр по бадминтону Ли завершил спортивную карьеру из-за опасности рецидива онкологического заболевания
13 июня 2019, 09:31
Майорова стала тренером года по версии Европейской конфедерации бадминтона
29 апреля 2019, 09:18
Определен состав сборной России на чемпионат мира
25 июля 2018, 12:15
Малайзийские бадминтонисты дисквалифицированы на 15 и 20 лет за договорные матчи
2 мая 2018, 20:00
Чемпионат Европы. Иванов и Созонов взяли бронзу в парном разряде
29 апреля 2018, 19:17
Российская бадминтонистка Косецкая завоевала серебро чемпионата Европы
29 апреля 2018, 12:58
Вице-президент Европейской конфедерации бадминтона Антропов переизбран на свой пост
14 апреля 2018, 18:37
Бронзовый призер Игр-2012 по бадминтону Чон Чжэ Сон скончался в возрасте 35 лет
9 марта 2018, 07:33