Олимпийские комитеты России и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве.

«В ходе встречи в Министерстве спорта России с президентом Олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари подписали меморандум о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами наших стран.

Документ, рассчитанный до 2029 года, охватывает широкую повестку – от защиты прав спортсменов на честное участие в международных соревнованиях до обмена тренерами и специалистами, развития массового и детско-юношеского спорта, проведения сборов и совместных турниров, а также образовательных программ и грантов для студентов.

У нашего взаимодействия глубокие корни. Еще в середине XX века в том числе благодаря русским специалистам в Джакарте был построен «Гелоро Бунг Карно», ставший практически копией московских «Лужников». Сегодня наше спортивное партнерство получает новое развитие.

Наши лидеры – Владимир Владимирович Путин и Прабово Субианто – неоднократно говорили о важности укрепления сотрудничества в спортивной сфере. Как подчеркивает президент России, отношения с Индонезией развиваются поступательно, и у нас очень хорошие перспективы по многим направлениям.

Практические шаги уже сделаны: только в 2025 году в Индонезию отправились более 190 российских спортсменов – в десятки раз больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется бадминтону, самбо, спортивной гимнастике, серфингу, а также спорту для людей с ограниченными возможностями. Индонезийская сторона выразила интерес к развитию зимних видов спорта и расширению образовательного обмена. Россия готова поддержать эти инициативы.

С удовольствием подписал для господина Октохари один из первых экземпляров книги об усадьбе А. К. Разумовского, в которой располагается Министерство спорта России. Мой визави был сильно впечатлен обликами и интерьерами этого исторического особняка, который вот уже 100 лет остается домом российского спорта.

Продолжим общение на международном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре и соберет делегации десятков стран», – написал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.