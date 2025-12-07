Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»

Росберг не исключает ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен может вполне сменить команду в будущем, если в сезоне-2026 болид «Ред Булл» окажется недостаточно конкурентоспособным и не сможет бороться за победу в чемпионате.

«Макс посмотрит на то, как начнется следующий сезон, и потом у него будет возможность перейти практически в любую команду – туда, чей болид окажется лучшим.

Ферстаппен сможет позволить себе выбирать, где выступать. И я думаю, что он будет несколько нетерпелив. Ведь Макс будет хотеть продолжать побеждать, будет хотеть выиграть свой пятый титул.

Так что да, если бы мне было нужно делать прогноз, я бы поставил именно на это – такое может случиться. Хотя понятно, что сейчас слишком рано об этом рассуждать. Нам стоит набраться терпения, ведь доминирующей силой в следующем году вполне может оказаться и «Ред Булл », – рассказал Росберг.

