Макс Ферстаппен: «Планирую выиграть и немного положиться на удачу»

Ферстаппен настроен победить в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » поделился ожиданиями от Гран-при Абу -Даби.

Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.

«Я хорошо спал, готов к гонке! Планирую выиграть и немного положиться на удачу. Помощь со стороны Юки Цуноды ? Как команда мы попробуем сделать все возможное для победы», – сказал Ферстаппен.

