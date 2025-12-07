Макс Ферстаппен: «Планирую выиграть и немного положиться на удачу»
Ферстаппен настроен победить в Абу-Даби.
Пилот «Ред Булл» поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби.
Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.
Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.
«Я хорошо спал, готов к гонке! Планирую выиграть и немного положиться на удачу. Помощь со стороны Юки Цуноды? Как команда мы попробуем сделать все возможное для победы», – сказал Ферстаппен.
Норрис, Ферстаппен или Пиастри? Слабости и сила героев титульной битвы «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости