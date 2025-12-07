Ландо Норрис о подходе к гонке в Абу-Даби: «Не знаю. Гадать бессмысленно»

Норрис оценил собственную готовность к гонке в Абу-Даби.

Пилот «Макларена » поделился ожиданиями от Гран-при Абу -Даби, где может стать чемпионом «Ф-1».

Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.

«На удивление я хорошо спал прошлой ночью. Я взволнован. Это потрясающе. Важный момент для всех нас.

Очевидно, один из нас – вот этот парень [Макс Ферстаппен] – уже несколько раз выигрывал титул. Но мы ждали этого всю жизнь. Я наслаждаюсь этим моментом и готов к гонке.

Не знаю [какого подхода буду придерживаться]. Гадать бессмысленно. Просто подождем и посмотрим, как все сложится», – сказал Норрис.

Глубокое знакомство с лидером «Ф-1» – Ландо Норрисом: богатая семья, «блинчик с клубникой» и все шаги к успеху

