Итоговое положение в Кубке конструкторов «Формулы-1» сезона-2025: «Мерседес» обыграл «Ред Булл» в борьбе за 2-е место, «Феррари» – 4-я
Итоговое положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 833 очка
2. «Мерседес» – 469
3. «Ред Булл» – 451
4. «Феррари» – 398
5. «Уильямс» – 137
6. «Рейсинг Буллз» – 92
7. «Астон Мартин» – 89
8. «Хаас» – 79
9. «Заубер» – 70
10. «Альпин» – 22
Норрис стал чемпионом «Формулы-1» 2025 года
Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Пиастри – 2-й, Норрис стал 3-м и завоевал титул
