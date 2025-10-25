«Уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####? Идиот». Изак Аджар о помехе от Гасли в практике

Аджар матом высказался о Гасли в тренировке «Ф-1».

Во время третьей тренировки перед Гран-при Мехико пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар остался недоволен Пьером Гасли , посчитав, что соперник из «Альпин » ему помешал.

«Пьер, ну же, уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####?» – возмутился Аджар по радио.

«Нет слов. Он мог пропустить тебя до четвертого поворота», – отреагировал гоночный инженер.

«Идиот», – добавил Изак.

Также французу не понравилось поведение одного из гонщиков «Макларена»:

«Дружище, «Макларен » прямо посреди трассы. Идиот».

