«Уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####? Идиот». Изак Аджар о помехе от Гасли в практике

Аджар матом высказался о Гасли в тренировке «Ф-1».

Во время третьей тренировки перед Гран-при Мехико пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар остался недоволен Пьером Гасли, посчитав, что соперник из «Альпин» ему помешал.

«Пьер, ну же, уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####?» – возмутился Аджар по радио.

«Нет слов. Он мог пропустить тебя до четвертого поворота», – отреагировал гоночный инженер.

«Идиот», – добавил Изак.

Также французу не понравилось поведение одного из гонщиков «Макларена»:

«Дружище, «Макларен» прямо посреди трассы. Идиот».

Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
