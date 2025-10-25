«Уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####? Идиот». Изак Аджар о помехе от Гасли в практике
Аджар матом высказался о Гасли в тренировке «Ф-1».
Во время третьей тренировки перед Гран-при Мехико пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар остался недоволен Пьером Гасли, посчитав, что соперник из «Альпин» ему помешал.
«Пьер, ну же, уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####?» – возмутился Аджар по радио.
«Нет слов. Он мог пропустить тебя до четвертого поворота», – отреагировал гоночный инженер.
«Идиот», – добавил Изак.
Также французу не понравилось поведение одного из гонщиков «Макларена»:
«Дружище, «Макларен» прямо посреди трассы. Идиот».
Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
