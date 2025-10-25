  • Спортс
  • Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Помешать может многое. Ты можешь заболеть, или поскользнуться в душе и сломать ногу»
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Помешать может многое. Ты можешь заболеть, или поскользнуться в душе и сломать ногу»

Ферстаппен не думает о препятствиях в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Мехико рассказал о том, что не обращает внимания на факторы, которые в теории могут помешать ему побороться за победу в чемпионате.

«Что может помешать? Невезение. Да, невезение. Ты можешь попасть в аварию, в тебя может врезаться другой болид, ты можешь получить прокол колеса, тебе может не повезти с моментом появления на трассе машины безопасности.

Еще ты можешь заболеть, поскользнутся в душе и сломать ногу. Случиться может что угодно. И мне был не хотелось слишком много об этом думать. Я просто надеюсь, что мы хорошо проведем уик-энд в Мехико и это поможет нам в чемпионате», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

