Шарль Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру – он вернет «Феррари» на вершину»
Пилот «Феррари» прокомментировал слухи о возможных перестановках в руководстве «Феррари».
В последние недели активно обсуждается потенциальный уход Фредерика Вассера из Скудерии и возможное назначение бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
«Думаю, мы говорим от всего сердца и то, что считаем верным. Очень важно отметить, что все эти слухи беспочвенны – а в таких случаях мы с Льюисом [Хэмилтоном] не обсуждаем эти слухи.
Мы оба сходимся во мнении и знаем Фреда на протяжении многих лет. Мы оба ему доверяем и считаем его подходящим человеком, способным вернуть «Феррари» на вершину. В этом вопросе мы едины, так что нет смысла говорить об этом.
Я в команде с 2019-го и знаю, что слухи подобного рода всегда преувеличены. Наслаждаюсь ли я этим? Нет, конечно, нет. Не думаю, что хоть кому-нибудь в команде это нравится. Мы бы предпочли сконцентрироваться на чем-то более значимом для нас. Но что есть, то есть.
Думаю, «Феррари» – особенная команда, ведь если мы добиваемся успеха, то он раздувается до невероятных размеров. Но в то же время справедливо и обратное: когда выступаешь за «Феррари», сложно справляться с чередой взлетов и падений.
Но именно это и делает команду особенной. Нужно убедиться, что подобные ситуации никак на нас не повлияют», – сказал Леклер.
Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?