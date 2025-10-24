  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру – он вернет «Феррари» на вершину»
Шарль Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру – он вернет «Феррари» на вершину»

Леклер поддержал Вассера как руководителя «Феррари».

Пилот «Феррари» прокомментировал слухи о возможных перестановках в руководстве «Феррари».

В последние недели активно обсуждается потенциальный уход Фредерика Вассера из Скудерии и возможное назначение бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Думаю, мы говорим от всего сердца и то, что считаем верным. Очень важно отметить, что все эти слухи беспочвенны – а в таких случаях мы с Льюисом [Хэмилтоном] не обсуждаем эти слухи.

Мы оба сходимся во мнении и знаем Фреда на протяжении многих лет. Мы оба ему доверяем и считаем его подходящим человеком, способным вернуть «Феррари» на вершину. В этом вопросе мы едины, так что нет смысла говорить об этом.

Я в команде с 2019-го и знаю, что слухи подобного рода всегда преувеличены. Наслаждаюсь ли я этим? Нет, конечно, нет. Не думаю, что хоть кому-нибудь в команде это нравится. Мы бы предпочли сконцентрироваться на чем-то более значимом для нас. Но что есть, то есть.

Думаю, «Феррари» – особенная команда, ведь если мы добиваемся успеха, то он раздувается до невероятных размеров. Но в то же время справедливо и обратное: когда выступаешь за «Феррари», сложно справляться с чередой взлетов и падений.

Но именно это и делает команду особенной. Нужно убедиться, что подобные ситуации никак на нас не повлияют», – сказал Леклер.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
