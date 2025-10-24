  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «В идеале хотел бы, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем меня спрашивать»
1

Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «В идеале хотел бы, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем меня спрашивать»

Аджар устал от разговоров о его будущем в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» отметил, что устал от вопросов о его возможном повышении в «Ред Булл».

«В идеале я бы хотел, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем задавать мне вопросы. Эта шумиха раздражает больше всего. Впереди еще пять гонок.

[Если бы я присоединился к «Ред Булл» сейчас], это означало бы, что мне бы предстояло провести еще пару гонок с командой. А этого не случится. Я очень доволен нынешней командой – мне еще нужно помочь ей занять 6-е место в Кубке конструкторов.

Я хорошо выступаю в этом году. Думаю, даже результаты не отражают всю мою скорость. Я говорю не о квалификации и гонке. Я говорю о практиках. Не было ни одной сессии, в которой я был бы на три десятых медленнее и не мог объяснить почему. Такого со мной никогда не случалось.

Так что я очень доволен собой. А если доволен я, то, вероятно, довольны и в «Ред Булл», – сказал Аджар.  

Изак Аджар: «Я в «Ф-1», чтобы сражаться с лучшими. Хотя перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Если Ферстаппен выиграет титул в соперничестве с пилотами «Макларена», это станет главным сюрпризом в современной истории «Ф-1»
1 минуту назад
Джордж Расселл о слухах в «Ф-1»: «В одно ухо влетело, в другое вылетело»
1 минуту назад
9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
9 минут назад
«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид
14 минут назад
Карлос Сайнс: «Команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно»
29 минут назад
Ландо Норрис: «Макларен» ничего не может сделать с Ферстаппеном»
37 минут назад
Перес протестирует «Феррари»-2023 в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»
47 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Мой подход к гонкам изменился – я стараюсь все делать правильно и демонстрировать хороший пилотаж»
51 минуту назад
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 17:00
Шарль Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру – он вернет «Феррари» на вершину»
сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15