Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «В идеале хотел бы, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем меня спрашивать»

Аджар устал от разговоров о его будущем в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » отметил, что устал от вопросов о его возможном повышении в «Ред Булл».

«В идеале я бы хотел, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем задавать мне вопросы. Эта шумиха раздражает больше всего. Впереди еще пять гонок.

[Если бы я присоединился к «Ред Булл» сейчас], это означало бы, что мне бы предстояло провести еще пару гонок с командой. А этого не случится. Я очень доволен нынешней командой – мне еще нужно помочь ей занять 6-е место в Кубке конструкторов.

Я хорошо выступаю в этом году. Думаю, даже результаты не отражают всю мою скорость. Я говорю не о квалификации и гонке. Я говорю о практиках. Не было ни одной сессии, в которой я был бы на три десятых медленнее и не мог объяснить почему. Такого со мной никогда не случалось.

Так что я очень доволен собой. А если доволен я, то, вероятно, довольны и в «Ред Булл », – сказал Аджар.

