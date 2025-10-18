  • Спортс
  • Гельмут Марко: «Главным образом источником столкновения на старте стал Алонсо»
Гельмут Марко: «Главным образом источником столкновения на старте стал Алонсо»

Марко высказался о массовой аварии на старте спринта в Остине.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги спринта перед Гран-при США, поделившись мнением об инциденте на первом круге заезда.

Марко считает случившееся на старте гоночным инцидентом – при этом отметив, что «цепную реакцию» запустил Фернандо Алонсо, который начал выдавливать Нико Хюлькенберга направо, что в итоге привело к контакту между болидами «Заубера» и «Малкарена» под управлением Оскара Пиастри, а затем и к столкновению австралийца со своим напарником Ландо Норрисом.

«Думаю, главным образом источником данного столкновения стал Алонсо. После его действий была запущена цепная реакция. При этом все случилось в первом повороте, а его конфигурация располагает к подобным инцидентам. Но в целом это был гоночный инцидент – и в данном случае ни один из гонщиков «Макларена» не был виноват в случившемся.

В то же время Макс Ферстаппен безупречно провел заезд. Джордж Расселл перегрел свои шины в попытках атаковать Макса, после чего оставалась простая формальность – доехать до финиша. И два появления на трассе машины безопасности не слишком осложнили жизнь «Ред Булл». Теперь посмотрим, что будет в воскресенье», – рассказал Марко.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
