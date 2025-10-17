  • Спортс
  • Лоран Мекьес: «Ред Булл» не будет менять подход к гонках из-за позиции в чемпионате или шансов на титул»
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не будет менять подход к гонках из-за позиции в чемпионате или шансов на титул»

«Ред Булл» не будет менять подход к гонкам – заявил Мекьес.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о том, что команда и дальше будет действовать в привычной для себя манере, вне зависимости от того, каким будет отставание Макса Ферстаппена от лидера чемпионата, и насколько велики будут их шансы вмешаться в борьбу за титул.

«Правда в том, что в команде мы просто идем вперед от гонки к гонке. На самом деле, мы не заглядываем в будущее дальше следующей сессии.

И вы не будете менять свой подход к гонкам из-за позиции команды в чемпионате или из-за шансов на титул. Вы просто отправляетесь на трассу и стараетесь сделать так, чтобы в воскресенье после гонки вы понимали, что в этот уик-энд смогли выжать из своей машины абсолютно все, что было можно, а это довольно трудно.

Не думаю, что оценка шансов на титул хоть как-то изменит наш подход. Потому что мы просто любим гонки в чистом виде. Здесь, в Остине, вероятно, есть сразу четыре команды, которые претендуют на победу в воскресной гонке. И все будут решать доли секунды. Всего 0,1 секунды могут отделить поул от места на третьем ряду стартовой решетки, например, и не очень больших очков в гонке. На этом мы и сосредоточены», – рассказал Мекьес.

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
