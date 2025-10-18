Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при США-2025
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при США
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 336 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 314
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 281
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 244
5. Шарль Леклер («Феррари») – 177
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 130
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 89
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39
10. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38
11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 36
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30
15. Эстебан Окон («Хаас») – 28
16. Юки Цунода («Ред Булл») – 22
17. Пьер Гасли («Альпин») – 20
18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18
19. Оливер Бермэн («Хаас») – 18
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 650 очков
2. «Мерседес» – 333
3. «Феррари» – 307
4. «Ред Булл» – 300
5. «Уильямс» – 111
6. «Рейсинг Буллз» – 72
7. «Астон Мартин» – 68
8. «Заубер» – 55
9. «Хаас» – 46
10. «Альпин» – 20
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли