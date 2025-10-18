  • Спортс
  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при США-2025
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при США-2025

Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при США

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 336 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 314

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 281

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 244

5. Шарль Леклер («Феррари») – 177

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 130

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 89

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39

10. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38

11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 36

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30

15. Эстебан Окон («Хаас») – 28

16. Юки Цунода («Ред Булл») – 22

17. Пьер Гасли («Альпин») – 20

18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18

19. Оливер Бермэн («Хаас») – 18

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 650 очков

2. «Мерседес» – 333

3. «Феррари» – 307

4. «Ред Булл» – 300

5. «Уильямс» – 111

6. «Рейсинг Буллз» – 72

7. «Астон Мартин» – 68

8. «Заубер» – 55

9. «Хаас» – 46

10. «Альпин» – 20

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли

