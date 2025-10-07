Рикардо Патрезе: «Проблема «Феррари» в том, что это «Феррари»

Патрезе объяснил, в чем слабость «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе отметил, что главная трудность «Феррари » заключается в отсутствии сильного технического лидера.

«Сейчас «Феррари» фокусируется на сезоне-2026, да, но проблема «Феррари» в том, что это «Феррари». У них нет никого, кто играл бы такую же роль, как Эдриан Ньюи , когда был в «Ред Булл », или Андреа Стелла в «Макларене», – подчеркнул Патрезе.

