Рикардо Патрезе: «Проблема «Феррари» в том, что это «Феррари»
Патрезе объяснил, в чем слабость «Феррари».
Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе отметил, что главная трудность «Феррари» заключается в отсутствии сильного технического лидера.
«Сейчас «Феррари» фокусируется на сезоне-2026, да, но проблема «Феррари» в том, что это «Феррари». У них нет никого, кто играл бы такую же роль, как Эдриан Ньюи, когда был в «Ред Булл», или Андреа Стелла в «Макларене», – подчеркнул Патрезе.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
