Дэймон Хилл об обгоне Норриса: «Дерзко. Мне нравится!»
Хилл положительно отозвался о смелости Норриса.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл оценил обгон, который совершил пилот «Макларена» Ландо Норрис на своего напарника Оскара Пиастри на первом круге Гран-при Сингапура.
«По поводу Ландо: дерзко. Мне нравится! 👍🏻» – написал Хилл.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
