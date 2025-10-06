Дэймон Хилл об обгоне Норриса: «Дерзко. Мне нравится!»

Хилл положительно отозвался о смелости Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл оценил обгон, который совершил пилот «Макларена » Ландо Норрис на своего напарника Оскара Пиастри на первом круге Гран-при Сингапура .

«По поводу Ландо: дерзко. Мне нравится! 👍🏻» – написал Хилл.

Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Любой гонщик на моем месте действовал бы так же»

Андреа Стелла о контакте Норриса и Пиастри в Сингапуре: «Доверие пилотов к «Макларену» важнее очков»