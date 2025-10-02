  • Спортс
  • Изак Аджар о контракте на новый сезон: «В оставшихся гонках в любом случае продолжу атаковать»
2

Изак Аджар о контракте на новый сезон: «В оставшихся гонках в любом случае продолжу атаковать»

Гарантия места в «Ф-1» не скажется на настрое Аджара.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал о том, что в оставшихся гонках будет стремиться добиваться максимально возможных результатов, несмотря на гарантии сохранения места в «Ф-1».

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил, что Аджар в следующем сезоне получит повышение и станет напарником Макса Ферстаппена.

«Всегда здорово находиться в такой позиции [не беспокоясь за свое будущее]. Тем не менее, за карьеру я привык гнаться за результатом до самой последней гонки, стараться подняться как можно выше в чемпионате.

Для меня это новая ситуация, в которой давление немного ослабевает – но мне все равно это нравится, чувство удовлетворение, когда ты добиваешься результата. Посмотрим, как я справлюсь в оставшихся гонках, но я в любом случае продолжу атаковать», – рассказал Аджар.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
