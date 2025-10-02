  • Спортс
  • Алекс Албон: «Всегда знал, что рано или поздно «Уильямс» попадет на подиум»
Алекс Албон: «Всегда знал, что рано или поздно «Уильямс» попадет на подиум»

Албон оценил шансы команды в Сингапуре в свете подиума Сайнса.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Сингапура с учетом того, что в предыдущей гонке в Баку его напарник Карлос Сайнс сумел попасть на подиум.

«Обычно мы не слишком хорошо выступаем на трассе в Сингапуре – нашей машине в целом не очень нравятся трассы, где нужен высокий уровень прижимной силы. При этом нашу машину отличает хорошая езда, а на этой трассе очень много кочек.

В Баку мы в целом довольно сильно смотрелись по ходу всего уик-энда, за исключением квалификации. Однако Карлос Сайнс доказал, что наша машина и правда была там очень быстра.

Я бы сказал, что в этот уик-энд настроен пессимистичнее. Но при этом мы все равно уверены в том, что сможем заработать очки.

Что касается подиума Карлоса, то я бы сказал, что в какой-то момент это [попадание пилота «Уильямса» на подиум] обязательно должно было случиться. Не думаю, что это доказала сама гонка, скорее ее результат.

Среди команд из середины пелотона «Уильямс» добился наибольшего прогресса. Каждый год команда делает шаг вперед. Так что это может прозвучать наивно, но я всегда знал, что рано или поздно «Уильямс» попадет на подиум», – рассказал Албон.

В «Ф-1» – пик битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
