  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон о 5-м месте в Баку: «Все мы понимаем, что должны добиваться хороших результатов, если хотим остаться в «Формуле-1»
0

Лиам Лоусон о 5-м месте в Баку: «Все мы понимаем, что должны добиваться хороших результатов, если хотим остаться в «Формуле-1»

Лоусон не придает большого значения успеху в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, что после 5-го места на Гран-при Азербайджана ему нужно постараться развить то, чего он сумел достичь, и постараться не уронить планку в оставшихся гонках.

«Нет [Гельмут Марко не звонил]. Обычно, звонки бывают после неудачных выступлений – так что нет, в этот раз я ничего не слышал (смеется). Хотя для нас в этом в любом случае нет ничего нового. Все мы понимаем, что должны добиваться хороших результатов, если хотим остаться в «Формуле-1». Именно на этом я сейчас и сосредоточен. Так что да, здорово, что мы так выступили в Баку, но в следующих гонках нам нужно развить успех.

Конечно, такой результат – это здорово. Но это совершенно не значит, что несмотря на все разговоры о важности положительного импульса и текущей формы, на деле все может быстро измениться. Так что не стоит витать в облаках после таких результатов. Потому что успех в Баку не означает, что теперь нас автоматически ждет то же самое и во всех остальных гонках сезона», – рассказал Лоусон.

В «Ф-1» – пик битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoРейсинг Буллз
Гран-при Азербайджана
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «Не стоит ждать чудес в Сингапуре, но в соперничестве с «Маклареном» тут шансы «Феррари» должны быть выше»
4 минуты назад
Алекс Албон: «Всегда знал, что рано или поздно «Уильямс» попадет на подиум»
18 минут назад
Ландо Норрис о гонке Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Выиграв четыре титула ты имеешь право делать то, что тебе нравится»
33 минуты назад
Джордж Расселл: «Каждое продление контракта является одним из наиболее важных моментов жизни, все должно быть сделано правильно»
52 минуты назад
Пьер Гасли об участиях в гонках на выносливость: «Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент»
сегодня, 10:40
Алекс Данн покинул молодежную программу «Макларена»
3сегодня, 10:26
Карлос Сайнс: «Результат гонки в Баку подтвердил то, о чем я давно говорил – у «Уильямса» нет проблем со скоростью»
сегодня, 10:02
Руководитель «Астон Мартин» о Хорнер: «Для начала Кристиану самому нужно решить, чем он хочет заниматься дальше»
сегодня, 09:52
На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза – команды будут обязаны использовать системы охлаждения для гонщиков
2сегодня, 08:47
Джанкарло Физикелла: «На данный момент фаворитами Гран-при Сингапура кажутся два пилота «Макларена»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото