Лиам Лоусон о 5-м месте в Баку: «Все мы понимаем, что должны добиваться хороших результатов, если хотим остаться в «Формуле-1»

Лоусон не придает большого значения успеху в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон рассказал о том, что после 5-го места на Гран-при Азербайджана ему нужно постараться развить то, чего он сумел достичь, и постараться не уронить планку в оставшихся гонках.

«Нет [Гельмут Марко не звонил]. Обычно, звонки бывают после неудачных выступлений – так что нет, в этот раз я ничего не слышал (смеется). Хотя для нас в этом в любом случае нет ничего нового. Все мы понимаем, что должны добиваться хороших результатов, если хотим остаться в «Формуле-1». Именно на этом я сейчас и сосредоточен. Так что да, здорово, что мы так выступили в Баку, но в следующих гонках нам нужно развить успех.

Конечно, такой результат – это здорово. Но это совершенно не значит, что несмотря на все разговоры о важности положительного импульса и текущей формы, на деле все может быстро измениться. Так что не стоит витать в облаках после таких результатов. Потому что успех в Баку не означает, что теперь нас автоматически ждет то же самое и во всех остальных гонках сезона», – рассказал Лоусон.

