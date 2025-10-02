Карлос Сайнс: «Результат гонки в Баку подтвердил то, о чем я давно говорил – у «Уильямса» нет проблем со скоростью»

Сайнс высказался о влиянии подиума в Баку на настрой команды.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, что попадание на подиум на Гран-при Азербайджана придало ему и команде положительный импульс. И что в оставшихся гонках сезона он продолжит выкладываться на максимуме, зная, что при определенных условиях это может принести очень хорошие результаты.

«Если реалистично оценивать ситуацию, то нужно отметить, что каждый раз, когда мы устанавливаем на болид антикрыло с высоким уровнем прижимной силы, «Уильямс» становится чуть менее конкурентоспособным.

Если посмотрите, то лучших своих результатов мы каждый раз добивались в условиях, когда на болиде было установлено заднее антикрыло с низким уровнем прижимной силы. И что наша машина лучше работает на трассах с настройкой на низкий уровень прижима. Хотя это не значит, что в Сингапуре я сам буду выступать хуже, чем выступал в Баку.

Я намерен выкладываться на максимуме во всех оставшихся гонках сезона. И да, результат гонки в Баку придал нам сильный положительный импульс. И принес чувство облегчения, ведь он подтвердил то, о чем я уже давно говорил – что у «Уильямса » нет проблем со скоростью и что для достижения хороших результатов нам просто нужно стабильно и цельно проводить гоночные уик-энды», – рассказал Сайнс.

