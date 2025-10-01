Лиам Лоусон о возвращении в «Рейсинг Буллз»: «Мекьес фантастически себя проявил. Лоран хорошо понимает пилотов, ему не все равно»

Лоусон поблагодарил Мекьеса за помощь после болезненного увольнения.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон признался, что экс-босс Лоран Мекьес, ныне возглавляющий «Ред Булл », сыграл важную роль в его карьере в 2025 году.

Новозеландский гонщик провел две гонки за старшую команду, после чего вернулся в Фаэнцу.

«Момент был не лучшим для перехода. У меня была всего неделя перед тремя этапами подход. Напряженное время. Кроме того, болид требовал другого подхода к пилотажу. Пришлось заново осваиваться, и с того момента команда внесла ряд изменений, чтобы мне стало комфортно – на это ушло несколько гонок.

Разумеется, лучше делать все это перед стартом сезона, однако, считаю, на последних Гран-при это сильно помогло мне чувствовать себя увереннее. К сожалению, мне пришлось осваиваться по ходу гоночных уик-эндов.

Лоран сильно мне помогал с тех пор, как позвонил мне и сказал, что нужно готовиться к этапу в Японии. Он фантастически себя проявил со мной. И он очень хорошо понимает пилотов, выстраивает личные отношения с ними. Лорану действительно не все равно, он сопереживает тому, через что мы проходим по ходу сезона, даже на личном уровне. Он все подмечает и успевает понять проблему и помочь», – сообщил Лиам.

