  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон о возвращении в «Рейсинг Буллз»: «Мекьес фантастически себя проявил. Лоран хорошо понимает пилотов, ему не все равно»
0

Лиам Лоусон о возвращении в «Рейсинг Буллз»: «Мекьес фантастически себя проявил. Лоран хорошо понимает пилотов, ему не все равно»

Лоусон поблагодарил Мекьеса за помощь после болезненного увольнения.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон признался, что экс-босс Лоран Мекьес, ныне возглавляющий «Ред Булл», сыграл важную роль в его карьере в 2025 году.

Новозеландский гонщик провел две гонки за старшую команду, после чего вернулся в Фаэнцу.

«Момент был не лучшим для перехода. У меня была всего неделя перед тремя этапами подход. Напряженное время. Кроме того, болид требовал другого подхода к пилотажу. Пришлось заново осваиваться, и с того момента команда внесла ряд изменений, чтобы мне стало комфортно – на это ушло несколько гонок.

Разумеется, лучше делать все это перед стартом сезона, однако, считаю, на последних Гран-при это сильно помогло мне чувствовать себя увереннее. К сожалению, мне пришлось осваиваться по ходу гоночных уик-эндов.

Лоран сильно мне помогал с тех пор, как позвонил мне и сказал, что нужно готовиться к этапу в Японии. Он фантастически себя проявил со мной. И он очень хорошо понимает пилотов, выстраивает личные отношения с ними. Лорану действительно не все равно, он сопереживает тому, через что мы проходим по ходу сезона, даже на личном уровне. Он все подмечает и успевает понять проблему и помочь», – сообщил Лиам.

Джейми Чедуик: «Лоусон был феноменален в Баку, но Аджар проводит сезон сильнее»

Лиам Лоусон: «Мне нелегко сопереживать Антонелли, ведь я провел в топ-команде всего две гонки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Automoto.it
Гран-при Японии
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Спекуляции об Антонелли в «Альпин» или «Уильямсе» – чушь. Кими останется в «Мерседесе», 100 процентов»
6 минут назад
«Ф-1» о трассах, на которых побеждал Ферстаппен: «Никто не идеален»
133 минуты назадФото
Титул Ферстаппена в 2025-м станет «величайшим камбэком всех времен», заявил Марко: «Победа в Баку возродила надежду»
1455 минут назад
Алексей Попов о повторении сезона-2007: «Райкконену помогал Масса. Похоже на Цуноду/Лоусона?»
9сегодня, 08:25
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Сингапура
1сегодня, 07:30
Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то сможет проехать «24 часа Ле-Мана» с отцом Йосом»
6вчера, 18:54
Тото Вольфф: «Цель «Мерседеса» – сохранить второе место в Кубке конструкторов»
3вчера, 18:27
Гельмут Марко: «На «Нордшляйфе» Ферстаппен оторвался на минуту от других. В «Ф-1» он делает то же самое»
8вчера, 18:08
Джордж Расселл: «Сейчас пелотон настолько компактный, что любой может пробиться вперед»
3вчера, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
вчера, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
вчера, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото