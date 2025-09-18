Макс Ферстаппен о выступлении на «Нордшляйфе»: «Очень полезный опыт, да и любой круг по этой трассе – это всегда здорово»

Ферстаппен остался доволен выступлением на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился впечатлениями о выступления в гонке класса GT на «Нордшляйфе» – «Северной петле Нюрбургринга».

Ферстаппен провел 4-х часовую гонку за рулем «Порше Кайман» GT4, чтобы вы конечном итоге получить лицензию класса «А» – позволяющую выступать во всех соревнованиях серии без ограничений. И которая даст Ферстаппену возможность в будущем выйти на старт гонки «24 часа Нюрбургринга».

«Ну, я понимал, что мне нужно получить свою лицензию, и что мне нужно провести гонку за рулем машины класса GT4. Разумеется, это не самая интересная с точки зрения пилотажа и управления машина, но с другой стороны за такой день ты все равно очень многому научишься. При этом шел небольшой дождь, хотя большая часть трассы оставалась сухой.

И все это полезный опыт выступления на «Нордшляйфе» – ведь помимо прочего нужно было еще и работать в трафике, вовремя пропускать более быстрые машины других классов. В остальном же я просто старался держаться подальше от неприятностей, правда. К тому же, любой круг по «Нордшляйфе», за рулем совершенно любой машины – это всегда здорово.

Еще на автодроме была очень хорошая атмосфера, туда в любом случае всегда приходит много страстных фанатов автогонок. К тому же, гонки в других соревнованиях [вне «Формулы-1»] для меня в большей степени хобби. Хотя я и правда мечтаю однажды выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга» на «Нордшляйфе». И я понимал, что для этого мне нужно будет сделать все необходимое для получения лицензии. И тут мне представилась для этого отличная возможность», – рассказал Ферстаппен.

