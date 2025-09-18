  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о выступлении на «Нордшляйфе»: «Очень полезный опыт, да и любой круг по этой трассе – это всегда здорово»
1

Макс Ферстаппен о выступлении на «Нордшляйфе»: «Очень полезный опыт, да и любой круг по этой трассе – это всегда здорово»

Ферстаппен остался доволен выступлением на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями о выступления в гонке класса GT на «Нордшляйфе» – «Северной петле Нюрбургринга».

Ферстаппен провел 4-х часовую гонку за рулем «Порше Кайман» GT4, чтобы вы конечном итоге получить лицензию класса «А» – позволяющую выступать во всех соревнованиях серии без ограничений. И которая даст Ферстаппену возможность в будущем выйти на старт гонки «24 часа Нюрбургринга».

«Ну, я понимал, что мне нужно получить свою лицензию, и что мне нужно провести гонку за рулем машины класса GT4. Разумеется, это не самая интересная с точки зрения пилотажа и управления машина, но с другой стороны за такой день ты все равно очень многому научишься. При этом шел небольшой дождь, хотя большая часть трассы оставалась сухой.

И все это полезный опыт выступления на «Нордшляйфе» – ведь помимо прочего нужно было еще и работать в трафике, вовремя пропускать более быстрые машины других классов. В остальном же я просто старался держаться подальше от неприятностей, правда. К тому же, любой круг по «Нордшляйфе», за рулем совершенно любой машины – это всегда здорово.

Еще на автодроме была очень хорошая атмосфера, туда в любом случае всегда приходит много страстных фанатов автогонок. К тому же, гонки в других соревнованиях [вне «Формулы-1»] для меня в большей степени хобби. Хотя я и правда мечтаю однажды выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга» на «Нордшляйфе». И я понимал, что для этого мне нужно будет сделать все необходимое для получения лицензии. И тут мне представилась для этого отличная возможность», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
GT
24 часа Нюрбургринга
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Хотим выложиться на максимум и постараться попасть на подиум»
15 минут назад
Ландо Норрис о негативной общей реакции на командную тактику: «С учетом того, в каком мире мы живем, я не удивлен»
124 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Хотелось бы в какой-то момент принести «Феррари» подиум»
238 минут назад
Алекс Албон: «Трасса в Баку может подойти «Уильямсу», основной момент – сможем ли мы заставить работать шины»
сегодня, 11:40
Серхио Перес: «У «Кадиллака» есть планы на проведение тестов с болидом «Ф-1» уже в этом году»
сегодня, 11:19
Пьер Гасли: «Цуноде нужно выбросить из головы посторонний шум и сосредоточиться на своих выступлениях»
сегодня, 11:08
Лиам Лоусон: «В данный момент моей главной целью является сохранение места в «Рейсинг Буллз»
сегодня, 10:57
Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»
1сегодня, 10:23
Фернандо Алонсо: «В этом году с «Астон Мартин» мы уже потеряли где-то 22 очка»
4сегодня, 10:07
Оскар Пиастри: «В Монце я заслужил финишировать третьим, а не вторым»
7сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото