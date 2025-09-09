Жак Вильнев: «Антонелли представляли новым Ферстаппеном, Хэмилтоном. При таком имидже выступать нужно на соответствующем уровне»

Вильнев разочарован сезоном Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что по своим выступлениям Андреа Кими Антонелли пока даже близко не соответствует тому образу, который создали ему при переходе в «Ф-1», посадив за руль «Мерседеса » и сделав сменщиком Льюиса Хэмилтона .

«Антонелли расплачивается за то, каким именно образом его привели в «Формулу-1», с какой помпой и шумихой все это происходило. Его представляли новым Максом Ферстаппеном , новым Льюисом Хэмилтоном – ведь именно Льюиса он в «Мерседесе» и заменил.

И когда тебе создают такой имидж, ты должен выступать на таком же уровне, на котором был Макс, когда сам только пришел в «Формулу-1». На том же уровне, на котором был Льюис.

И вот как раз этого и не случилось. Этого не происходит, мы пока не видим прогресса Антонелли. И это самая большая проблема», – рассказал Вильнев.

