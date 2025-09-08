Гельмут Марко: «Гонка в Сингапуре – единственная, которую Ферстаппен пока ни разу не выигрывал. Надеемся исправить положение»

Марко надеется на победу в Сингапуре.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о перспективах команды и Макса Ферстаппена в оставшихся гонках сезона после уверенной победы на Гран-при Италии.

По словам Марко, «Ред Булл » способен претендовать на победу на многих трассах, и что лично он также надеется, что Максу финишировать первым на Гран-при Сингапура – в единственной гонке, которую он ни разу не выигрывал.

«Впереди нас ждут гонки в Баку и на других скоростных трассах. Да и в Сингапуре – а это единственная гонка, которую мы [Ферстаппен вместе с «Ред Булл»] пока ни разу не выигрывали, – мы надеемся исправить положение.

Обычно на медленных трассах «Ред Булл» выступает ниже ожиданий, но я верю, что теперь мы способны изменить ситуацию.

Макс же сейчас мотивирован как никогда. Он даже перестал постоянно говорить про гонки GT3», – рассказал Марко.

