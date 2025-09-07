Ферстаппен выложил фото с победным кубком: «Невероятный уик-энд. Grazie mille!»

Ферстаппен посвятил пост триумфальной победе в Монце.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Италии , после чего одержал уверенную победу в гонке с поула.

«ДА!!! Невероятный уик-энд 🙌 Очень горжусь огромными стараниями всех сотрудников «Ред Булл » 💪

Grazie mille (большое спасибо – Спортс’’)!» – подписал четырехкратный чемпион «Формулы-1» фото с кубком.

Фото: соцсети Макса Ферстаппена