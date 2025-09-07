Ферстаппен выложил фото с победным кубком: «Невероятный уик-энд. Grazie mille!»
Ферстаппен посвятил пост триумфальной победе в Монце.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Италии, после чего одержал уверенную победу в гонке с поула.
«ДА!!! Невероятный уик-энд 🙌 Очень горжусь огромными стараниями всех сотрудников «Ред Булл» 💪
Grazie mille (большое спасибо – Спортс’’)!» – подписал четырехкратный чемпион «Формулы-1» фото с кубком.
Ферстаппен с отрывом в 19 секунд от Норриса выиграл в Италии
Ферстаппен уничтожил соперников и выиграл в Монце. «Феррари» – мимо домашнего подиума
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости