Оскар Пиастри о размене с Норрисом: «Небольшой «инчидент», но все нормально»

Пиастри высказался о размене позиций с Норрисом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третье место по итогам Гран-при Италии .

«Старт получился сложным. Пожалуй, не лучшие первые круги в моем исполнении. Похоже, у меня был достаточно хороший темп в сравнении с Шарлем [Леклером], когда я совершил обгон – с этого момента я фактически ехал в одиночестве.

Просто испытывал проблемы в первой части заезда. Болид работал не совсем так, как мне бы хотелось. Когда шины износились, ощущения стали гораздо лучше, а это не очень хороший знак. Я доволен набранными очками и принимаю результат», – заявил австралиец.

Пиастри также поделился мнением о моменте, когда вернул позицию напарнику Ландо Норрису , который занял второе место:

«Небольшой «инчидент» в конце, но все нормально».

Оскар сделал отсылку к знаменитому видео, где юный Шарль Леклер называет «инчидентом» столкновение с Максом Ферстаппеном в картинге.

