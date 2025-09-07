Ландо Норрис: «Сегодня «Макларену» не хватило скорости, чтобы соперничать с Ферстаппеном»

Норрис признал поражение в гонке в Монце.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Италии , отметив, что с учетом скорости Макса Ферстаппена сегодня не мог рассчитывать на победу – и в связи с этим вполне доволен вторым местом.

«Я всегда знал, что на старте нас ждет отличное сражение с Ферстаппеном. Так и вышло. Я получил от гонки большое удовольствие – просто сегодня нам не хватило скорости, чтобы соперничать с Максом и «Ред Булл ».

Вообще было непросто. Это один из немногих уик-эндов, когда мы оказались немного медленнее конкурентов. Но все равно было весело, хорошая гонка, мне понравилось.

Понятия не имею, что случилось на пит-стопе. Но мне показалось, что я провел там целую вечность. Тем не менее, даже ошибаясь, мы всегда остаемся одной командой, как было и сегодня.

Сегодня я сделал все, что только мог. Я старался бороться с Максом. Я провел хорошую гонку, но впереди все равно оказался Макс. Второе место сегодня было максимальным результатом, мне нужно продолжать делать то, что я делаю», – рассказал Норрис.

Ферстаппен уничтожил соперников и выиграл в Монце. «Феррари» – мимо домашнего подиума