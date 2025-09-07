Нико Росберг: «Ошибка Хэмилтона в Зандворте? Никогда такого не видел»

Росберг высказался о темпе Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг поделился мыслями о выступлениях своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона за «Феррари».

На Гран-при Италии британец квалифицировался 5-м, но стартует 10-м из-за штрафа.

«Я вижу, что у него довольно трудная ситуация. Ошибка в Зандворте – не думаю, что я когда-либо видел, чтобы он сам вот так врезался в стену. Очень, очень редкий инцидент.

Этими болидами трудно управлять, и он пока не освоился с «Феррари» – и это бьет по его уверенности, ведь он бы хотел чувствовать связь с болидом. Но он пока не дошел до такого состояния.

Тем не менее в этот уик-энд он выглядит хорошо. Он провел приличную квалификацию. Думаю, у него будет отличный гоночный темп», – считает Росберг.

