Шарль Леклер: «После пятницы понял, что Ферстаппен окажется быстрым»
Леклер оценил темп Ферстаппена в Монце.
Пилот «Феррари» сказал, что ожидал поул Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
«Я не особо удивлен. Вчера наши симуляции показали, что он очень, очень быстр. Еще он звучал очень уверенно в разговорах с прессой.
Так что мы знали, что «Ред Булл» будет силен. Если бы вы спросили меня об этом перед стартом уик-энда, то я бы сказал, что вряд ли «Ред Булл» окажется быстр.
Но после пятницы мы поняли, что они серьезно изменили ситуацию по сравнению с прошлым годом, когда испытывали трудности», – заметил Леклер.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
