Карун Чандок о контракте Гасли с «Альпин»: «Логичное решение для обеих сторон. Вряд ли за Пьером следили топ-команды»

Чандок оценил новую сделку Гасли с «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли продлил соглашение со французской командой до 2028 года.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок отреагировал на новость.

«В «Альпин» грядут большие перемены. Она больше не будет заводской командой, в следующем году переходит на силовые установки «Мерседес», и в коллективе большой оптимизм. Считается, что моторы «Мерседеса» – то, что нужно для нового регламента. Они помогут двигаться вперед, сделают «Альпин» конкурентоспособной.

Если говорить о Гасли, за ним вряд ли следили топ-команды. Здесь его любят, он дает результат – на мой взгляд, это логичное решение для обеих сторон», – высказался Чандок.

