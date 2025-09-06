Шарль Леклер о борьбе за поул в Монце: «Если улучшим настройки, то шанс есть»

Леклер собирается побороться за поул в Монце.

Пилот «Феррари» оценил свои шансы на поул на Гран-при Италии.

«Сложный вопрос. Сейчас поул кажется возможным, но я не знаю, насколько серьезно выкладывались «Ред Булл » и «Макларен » в практиках.

Думаю, у них в кармане припасено больше, чем у нас, так что нужно еще улучшить настройки болида. Если мы справимся, то у нас есть шанс», – ответил Леклер .

