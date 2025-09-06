Шарль Леклер о борьбе за поул в Монце: «Если улучшим настройки, то шанс есть»
Леклер собирается побороться за поул в Монце.
Пилот «Феррари» оценил свои шансы на поул на Гран-при Италии.
«Сложный вопрос. Сейчас поул кажется возможным, но я не знаю, насколько серьезно выкладывались «Ред Булл» и «Макларен» в практиках.
Думаю, у них в кармане припасено больше, чем у нас, так что нужно еще улучшить настройки болида. Если мы справимся, то у нас есть шанс», – ответил Леклер.
Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости