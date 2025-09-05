Кими Антонелли: «Спринты веселые. Но идея с укороченными Гран-при не сработает»

Антонелли поддержал увеличение числа спринтов.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал идею руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали об увеличении количества спринтов и сокращении дистанции Гран-при.

«Думаю, спринтерские уик-энды веселые, ведь они очень активные. Нужно сходу выкладываться на полную, ведь у тебя только одна свободная практика. Потом уже идет квалификация [к спринту], а затем и сам спринт.

Но идея с укороченными Гран-при не сработает. Уже сейчас мы проводим длинные гонки с одним пит-стопом – и вы прекрасно понимаете, что для более короткого заезда пришлось бы ввести гораздо больше правил, чтобы урегулировать вопрос с пит-стопами», – отметил Антонелли .

Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

