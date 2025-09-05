Шарль Леклер о сокращении Гран-при: «Хотел бы поговорить с Доменикали, прежде чем давать комментарий»

Леклер высказался об идеях «Ф-1» по изменению формата Гран-при.

Пилот «Феррари » отреагировал на потенциальное изменение формата уик-энда.

На днях руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали озвучил идею об увеличении количества спринтов и сокращении воскресной гонки.

«Не думаю, что есть необходимость в больших изменениях. Мне кажется, у «Ф-1» все очень хорошо, и за последние годы серия значительно выросла.

Что касается спринтов, то я вполне доволен уже имеющимся количеством. Но это чисто мое предпочтение.

Если говорить об остальном, я не уверен насчет того, что сказал Доменикали. Я бы хотел поговорить с ним, прежде чем давать комментарий», – отметил Леклер .

